Erkan Sözeri: Asla pes etmem



Haber: C.Kutay Aykan

Sözeri, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçla ilgili bütün analizleri yaptıklarını ancak yedikleri tek golle kaybettiklerini belirtti. Takımın direncinin düştüğünü anlatan Sözeri, şöyle konuştu: "İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk. En azından karakter ortaya koyduk. Burada büyük beklentilerimizin olduğu, camianın beklentisi olan bazı oyuncularımız var. Özellikle Del Valle, Landel gibi oyuncular... Bu oyuncuların bu kadar kötü oynama lüksleri yok. Onları uyaracağız. Beklentilere karşılık vermemiz lazım. Kötü oynanabilir ama bu kadar kötü mücadele verilmez." Pes etmeyeceklerini aktaran Sözeri, "Biz bu takımı ayağa kaldıracağız. Bu sorunları düzeltmek için zamana ihtiyacımız var. Giresunspor da biz de çok iyi oyun oynamadık. Futbol adına ilk yarıda bir şey yoktu ama ikinci yarıda vardı. Ne hikmetse gelen ilk pozisyonda gol yedik. Bir daha da pozisyon vermedik. Zaten milli ara geliyor. Asla pes etmem, takım olarak da etmeyeceğiz. Gereken müdahaleleri yapacağız." ifadelerini kullandı.