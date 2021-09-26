Erkan Sözeri’den Erzurumspor’a rest

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor'u 3-1 yenen BB Erzurumspor saha dışında çalkantılı günler yaşıyor. Mavi-beyazlıların teknik direktörü Erkan Sözeri, kulüp yönetimini hedef alan sert bir çıkış yaptı.

'Primler yatmazsa perşembe günü yokum'

Kulübe primleri yatırması için çarşamba gününe kadar süre veren deneyimli çalıştırıcı, "Şimdiye kadar yeterince tolere ettik, çarşamba gününe kadar primler yatmazsa perşembe günü ben yokum" ifadelerini kullandı.

Şimşek: Zor şartlarda kazandık

Erzurumspor Yardımcı Antrenör Mehmet Şimşek de kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Şimşek, "Bu ligde gerçekten kolay maç yok. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Zor şartlarda maçı kazanmasını bildiler" dedi.

'Kulüp içinde sıkıntı var'

Şimşek, "Kulüp içinde bazı sıkıntılarımız var. Takım biraz geç kuruldu ve finansal zorluklar yaşıyoruz. Buna rağmen oyuncularımız iyi kenetlenip yürekten oynadılar. Önümüzdeki günlerde daha iyi olacağız diye ümit ediyorum." diye konuştu.