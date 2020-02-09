Erkan Süer'e İlk Hocasından Övgü

Haber: Volkan Yılmaz

Erkan Süer’in ilk hocası Sait Karafırtınalar, genç oyuncunun Galatasaray'a katkı sağlayacağına inandığını belirtti. İşte o sözler: “Boluspor’da Erkan Süer’e şans verdik. Kampa götürdük ve profesyonel sözleşme imzalanmasını istedik. O da verilen şansı iyi değerlendirdi. Allah yolunu açık etsin... Erkan Süer’i 3 yıl önce A takıma çağırdık. O zaman çok ufaktı. Çekingen olması beklenirken çok özgüvenliydi. Çok daha fazla olgundu ve dikkatimizi çekti...” 18 yaşındaki Erkan Süer, forvet arkasında oynamasına rağmen U19 liginde 7 maçta 8 gol atmayı başardı.

‘Skorer ve tempolu bir oyuncu’

“Çok önemli isimlerin olduğu takımda hiçbir etki altında kalmadan topu kullanabiliyordu. Bizim dikkatimizi çeken tarafı o olmuştu. Sakinliği ve topla olan ilişkisi çok iyidir. Hucümun her bölgesinde oynayabiliyor. Orta sahada, kenarlarda oynayabiliyor. 10 numarada da görev alabiliyor... Hem de skorer bir oyuncu. Bir sakatlık geçirdi, o tempolarda o yaşta mücadele etmek kolay değil. Ama kısa sürede geri döndü. Zaman zaman forma şansı da buldu. Bence ilerleyen zamanlarda Galatasaray’a katkı sağlayacaktır.” Sait Karafırtınalar ayrıca Erkan Süer ile ilgili olarak, "üzerinde bugüne kadar çalıştığı ve Boluspor alt yapı hocalarının büyük emeği olmuştur." şeklinde konuştu.

"Kulüplere gelir kazandırıp bize verilen şansı karşılıksız bırakmıyoruz"

Erkan Süer dışında Türk futboluna Emre Güral, Aykut Çeviker, Okan Alkan, Kamil Ahmet Çörekçi, Çağlar Akbaba, Ömer Kahveci, Taylan Antalyalı, Salih Uçan, Mehmet Battal, Sercan Kaya, Bekir Yılmaz ve son olarak A Milli Takım'a kadar yükselen Umut Meraş'ı kazandıran Karafırtınalar, gittiğimiz kulüplerin gelir elde etmesini sağlayarak bize verilen şansı karşılıksız bırakmıyoruz ifadesini kullanarak şöyle devam etti; "Hatırlarsanız geçen yaz transfer sezonu Galatasaray'ın da gündemine gelen Altay'dan Genç stoper Ulaş Zengin'i oynamayan bir oyuncuyken, oynatmaya başlamıştık ve oyuncumuz kulübüne de 600.000 euro kazandırarak Süper Lig ekibi Gazişehir'e transfer yapmıştı. Biz hem Türk futboluna oyuncu kazandırmanın hazzını yaşıyoruz, hem de çalıştığımız kulüplere oyuncu satışından gelir elde etmelerine katkı sağlayarak bize verilen şanşı karşılıksız bırakmıyoruz."