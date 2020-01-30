Erkan Süer resmen Galatasaray’da

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor’un daha önce profesyonel sözleşme imzaladığı ve U19 takımında gösterdiği iyi performans ile dikkatleri üzerine çeken Erkan Süer için Süper Lig ekiplerinden Galatasaray talip olmuştu. Yapılan görüşmeler neticesinde iki takım yöneticilerinin anlaştığı ve genç yıldızın Galatasaray’a transfer resmi internet sitesinden yapılan açıklamada belirtildi. 2001 doğumlu genç Erkan sezonun ikinci yarısından itibaren sarı kırmızılı formayı terletecek. Boluspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.