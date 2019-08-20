Erkan Süer’in Sözleşmesi Uzatıldı

Boluspor, 18 yaşındaki Erkan Süer'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. Genç oyuncu performansı ile camiayı mutlu etti.

Erkan Süer’in Sözleşmesi Uzatıldı

Haber: Aysun Beykoz

Akademi Liglerinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Erkan, geçtiğimiz sezon A Takım kadrosuna yükselmişti. Boluspor altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla süper lig takımlarının da dikkatini çeken genç oyuncu Erkan Süer ile kırmızı-beyazlı camia 2018-2019 sezonunun devre arasında 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.  Forvet arkası ve sol açık bölgelerinde görev alabilen 2001 doğumlu oyuncu Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak’ın da dikkatini çekti. Kırmızı-beyazlı yönetim genç oyuncunun performansı sonrası sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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