Erkan Zengin, Tuzlaspor'dan ayrıldı

Haber: G. Deniz Bakır

Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devre arasında kadromuza kattığımız Erkan Zengin, kulübümüzle olan sözleşmesini kendi isteği ile sona erdirmiştir. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Beypiliç Boluspor'a 1-0 yenilen Tuzlaspor'da Erkan Zengin ilk yarının bitimiyle birlikte oyundan çıkmıştı.

İstanbul ekibiyle 3 maça çıkan deneyimli oyuncu, gol veya asist katkısı veremedi.