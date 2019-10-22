Erkek Basket Takımı Hazırlıklara Başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Bu yıl Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan yepyeni erkek basketbol takımı Artı Akademi hazırlıklarına önceki akşam başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımızda yer alabilmek için bugünkü deneme antrenmanımıza katılan tüm sporculara teşekkür ederiz. "Birlikten Kuvvet Doğar" parolası ile çıktığımız bu yolda Bolu'yu #EBBL 'de en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız kadroyu oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi. Çağdaş Çalış’tan alınan bilgiye göre ilk idmana 36 kişi katıldı. Antrenmandan yer alan ismin Ankara’dan geldiği, sporcuların çoğunun Bolu’dan ve üniversiteden olduğu öğrenildi. Artı Akademi yeni sezonda Pota Beyi’nin kapanmasından oluşan boşluğu doldurmak için parkeye çıkacak.