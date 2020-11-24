Erkek Milli Takım Gerede’de Kampa Girdi

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye ve Ukrayna Genç Bayan Milli Takımlarının kampı da Gerede ilçemizde devam ediyor. Erkek Milli Takım ile birlikte Gerede Arkut’ta kamp yapan milli takım sayısı 3’e yükseldi. Türkiye ve Ukrayna Genç Bayan Milli Takımlarının yanı sıra Kayaklı Koşu Erkek Milli Takımı da Gerede Arkut Dağı Sporcu Eğitim Merkezinde kampa girdi. Kamp yapan Milli Kayakçılar, Arkut Pistlerden memnun olduklarını ifade ettiler ve kampların kendileri açısından yüksek verimlilik sağladığını dile getirdiler. Milli Takım günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Milliler, özel olarak hazırlanan pistlerde kayaklı koşu antrenmanı yaparak kamplarını sürdürüyor. Ukrayna Genç Bayan Milli Takımının 18 Aralık tarihine kadar Gerede kampını sürdüreceği belirtildi.