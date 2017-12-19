Haber: Esra Öztürk

Seyircilerin oluşturduğu müthiş atmosferdeki mücadele 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynandı. Şampiyonluk maçına BAAL 5-0’lık seri ile başladı. Toparlanan EMBAL farkı 2 sayıya indirdi: 5-3. Ağırlığını bir kez daha hissettiren BAAL bu kez 8-3’ü yakaladı. Geriden gelen EMBAL farkı 1 sayıya indirdi: 10-9. Teknik molaya BAAL 12-9 önde girdi. 13.sayılarda oyuna denge geldi. Eşitliği bozan BAAL 16-13 öne geçti. BAAL 19-15’lik avantajı yakalasa da EMBAL oyunu bırakmadı ve 21.sayılarda rakibini tekrar yakaladı. 22-22 eşitlik sonrası EMBAL 23-22 öne geçti. 23-23’ten sonra öne geçen BAAL seti 25-23 alarak maçta 1-0 öne geçti. 2.set dengeli başladı: 2-2. Daha sonra 5-5 ve 8-8’lik eşitlikler oluştu. Teknik molaya BAAL 12-9 önde girdi. Mola sonrası 13-13 ve 16-16 eşitlikler vardı. Eşitlik sonrası EMBAL 18-16’yı buldu. 19.ve 20.sayılarda eşitlikler ve ardından 23-21, 24-22 EMBAL üstünlükleri ortaya çıktı seti 25-22 alan EMBAL maçta durumu 1-1’e getirdi. 3.sete 2-2 ile başlasa da sonrasında BAAL büyük üstünlük kurdu ve teknik molaya 12-3 önde girdi. 14-6, 16-8 ve 20-9’luk avantajların ardından BAAL son bölüme 22-11 önde girdi. Seti 25-14 alan BAAL maçta 2-1 öne geçti. 4.sete BAAL 6-4 üstünlükle başladı. 7.sayılarda EMBAL rakibini yakaladı. Ancak teknik molaya BAAL 12-10 önde girdi. 13-13’lük eşitlikten sonra BAAL maça ağırlığını koydu. 21-15, 22-18 ve 23-20’lik üstünlükleri bulan BAAL seti 25-20 maçı da 3-1 alarak şampiyonluğa ulaştı. Maçtan Bolu Atatürk Anadolu Lisesi seyircileri salona inerek sevince ortak oldu. Büyük sevinç yaşayan BAAL oyuncuları antrenörlerini de havaya atarak renkli görüntüler oluşturdu. Maçların tamamlanmasıyla birlikte kupa töreni ile takımlar ödüllerini aldı.