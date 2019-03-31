Erkeklerde Şampiyon BAİBÜ

Haber: Esra Öztürk

“Koruyucu sağlık hizmetleri, kanser tarama programları, sağlıklı yaşam, ağız ve diş sağlığı” gibi pek çok konuya dikkat çekilmek amacıyla düzenlenen Kurumlar Arası Sağlık Turnuvası Erkekler Müsabakaları dün akşam oynan final maçı ve ödül töreni ile sona erdi. Dereceye giren takımlara ödülleri Bolu Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Ramazan Demir, Voleybol İl Temsilcisi Nihal ÇAVUŞOĞLU ve Özel Fatma Hatun Hastanesi Müdürü Ahmet AKTEPE tarafından verildi. Ödül töreni sonunda sporcular ve yöneticileri “Koşabiliyorken Koş” diyerek tüm halkımızı sağlıklı yaşama davet ettiler. Müsabakaya 8 takım katıldı. Müsabakalar sonrası Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dereceye giren kurumları, sporcuları ve emeği geçenleri tebrik ederek; başarılarının devamını diledi.

Müsabaka sonucunda dereceye giren erkek takımları:

1.B.A.İ.B.Ü. Tıp Fakültesi Voleybol Takımı

2.Gerede Sağlık İlçe Müdürlüğü Voleybol Takımı

3.Özel Fatma Hatun Hastanesi Voleybol Takımı