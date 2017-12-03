Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan ve seyirci atmosferi ve heyecanı ile nefesleri kesen maçta Bolu MTAL’in şampiyon olması için kazanması gerekiyordu. Diğer sonuçlarda ise Final Lisesi mutlu sona ulaşan taraf olacaktı. İşte bu şartlar altında oynanan maçın 12.dakikasında Bolu MTAL 1-0 üstünlüğü yakaladı. İlk yarı 1-0 tamamlandı. Maçın 2.yarısının 3.dakikasında Bolu MTAL farkı 2 yapan golü attı: 2-0. 6.dakikada Mengen Aşçılar MTAL farkı 1’e indiren golü attı: 2-1. Kalan dakikalar bu golle birlikte büyük heyecan içinde geçti. Final Lisesi öğrencilerinin de desteklediği Mengen Aşçılar MTAL son dakikalarda yakaladığı pozisyonları gol yapamayınca maçı 2-1 kazanan Bolu MTAL şampiyonluğa ulaştı. Maçtan sonra taraftarları ile birlikte büyük bir sevinç yaşayan Bolu MTAL ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazanan takım oldu.