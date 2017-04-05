Haber: Aysun Beykoz

Final müsabakasını İstanbul TFF İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Ersan, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Sen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreter Vekili Abdullah Albunar, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Zekeriye Gökmen, Tff Bolu İl Temsilcisi Cemalettin Metin birlikte izlediler. Gerçekleşen organizasyon için açıklamalarda bulundular.

“Spor Vazgeçilmez Bir Etkinlik”

İstanbul TFF İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür, “Burada bu finallerin olmasından dolayı çok samimi bulduğumuz Bolu’ya hem maçları izlemeye hem dostları görmeye geldik. Spor vazgeçilmez bir etkinlik olduğu gibi demokrasinin temel taşları diye kabul edilen ve insanları birbiriyle buluşturup hiçbir zaman dil, din,ırk gözetmeden gol de birbirlerine sarılmayı ve dostluğun arkadaşlığın bir göstergesi olarak bizlere ispat etmesinin mutluluğunu yaşatıyorlar. Bizde bu nedenle burada bulunmaktayız.”dedi.

Ersan’dan Müjde

TFF Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Ersan Bolu da Final müsabakaların oynanacağı müjdesini verdi. Yaptığı açıklaması ise şöyle; “TFF’de amatör futboldan sorumlu bölümün başındayım. Amatör futbol bilindiği gibi 81 ilde yerel bazda oynatılıyor. Onun dışında bölgesel amatör dediğimiz BAL’da amatörle profesyonel lig arasında köprü olan önemli bir ligimiz daha var onun organizasyonunu biz yapıyoruz. Bir de yerel ligler yerel müsabakalar tamamlandıktan sonra yaş gruplarında u-19’dan u-13’ e kadar kategoride Türkiye şampiyonlarının organizasyonlarını düzenliyoruz. Türkiye şampiyonası organizasyonlarımız Mart ayında u-15 ile başladı. U-15’in 1. Kademe müsabakalarını tamamladık. Bugünde u-17 kategorisinin 1. Kademe müsabakalarıyla u-17’yi başlattık. 128 takım kaçtılıyor u-17 Türkiye Şampiyonasına. Şuanda 22 ayrı ilde müsabakaların birinci kademesi oynanıyor. Bunların Bolu ayağında da 6 takımın katıldığı 1. Kademe müsabakası oynanıyor. Bugünde grup müsabakasının son maçı olan final müsabakası var b,izde final müsabakasını izleyelim ve bu organizasyona emeği geçen Bolu’da ki arkadaşlarımızla birlikte olalım. Bolu ASKF ve Bolu futbol il temsilcisi ile birlikte olalım diye bir Bolu ziyareti gerçekleştirdik. Bolu’da yıllardır organizasyon veriyoruz. Her verdiğimiz organizasyonu Bolu başarıyla tamamlıyor. Ama Bolu TFF il temsilcimiz Cemalettin Bey bir şey hatırlattı. Uzun zamandır final vermiyormuşuz. Bence finali fazlasıyla hak ediyorlar. TFF icra kurulu üyesi olan amatör işler kurulu başkanımız Ali Düşmez Bey ile de konuşarak inşallah bu sene gençler kategorisinde final müsabakası da Bolu’ya vereceğiz.”

“İnşallah Bu Güzel Müsabakalar Artarak Devam Eder”

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Sen ise “Gruplara kalan İstanbul takımlarımıza hem destek vermek hem yanlarında olmak için müsabakalarına geldik. Hem de Bolu’daki dostlarımızı görelim diye. İnşallah bu güzel müsabakalar artarak devam eder” ifadelerini kullandı.

“Bolu’da Ki Bu Atmosfer Son Derece Güzel”

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreter Vekili Abdullah Albunar,”U-17 grubunda finalleri izlemek için Bolu’ya geldim. Bolu’da ki bu atmosfer son derece güzel. Tesisler son derece güzel. Takımlarımız da müthiş. İnşallah takımlarımızda fair-play ruhu içerisinde güzel bir final müsabakası izlemiş oluruz” şeklinde konuştu.

“Bir Spor Kenti Olduğumuzu Biliyorlar”

Bolu Amatör Spor Kulüleri Başkanı Zekeriye Gökmen, “Bugün Ankara’dan İstanbul’dan misafirlerimiz var. Sahalarımızla yönetimimizle Bolu’muzda bir spor kenti olduğumuzu biliyorlar. Bunu daha çok geliştirmek ve ivmesini yükseltmek için elimizde gelen gayreti gösteriyoruz.”dedi.

“En İyi Şekilde Yapmaya Çalışıyoruz”

Son olarak TFF Bolu İl Temsilcisi Cemalettin Metin “Bildiğiniz gibi U-17 Türkiye şampiyonası birinci ayağı bir grup müsabakamız Bolu’da oynanıyor. Biz de bu organizasyonları da elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra daha fazla organizasyona ev sahipliği yapmak dileğiyle herkese çok teşekkür ediyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi.