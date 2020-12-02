Erteleme maçı Menemenspor'un



Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig'in 8. haftasında İzmir'deki deprem nedeniyle ertelanen maçta Menemespor ile Ankaraspor karşılaştı. TRT SPOR'dan yayınlanan maçta Menemenspor 21. dakikada Kamara ve 88. dakikada Anaane'nin penaltından attığı golle Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti. Başkent ekibinin maçtaki tek golünü 71. dakikada Erdem Çetinkaya kaydetti. Ankaraspor'da 90+6'da Stanojevic kırmızı kart gördü. Kovid-19 vakaları nedeniyle Adanaspor maçı ertelenen Menemenspor 12 puana yükseldi. Ankaraspor ise 8 puanda kaldı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Mehmet Akıncık

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak (Dk. 87 Yusuf Talum), Furkan Bayır, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Olatunbosun, Berkan İbrahim Çakır (Dk. 75 Bekir Can Sönmez-Dk. 90+2 Domgjonas), Taşkın Çalış, Kamara, Tayfun Aydoğan, Tidjani

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Levent Gülen, Thales, Mahmut Akan (Dk. 46 Furkan Eliaçık), Ayuk (Dk. 90+2 Mbilla), Emre Can Atila (Dk. 46 Barış Zeren), Stanojevic, Engin Bekdemir (Dk. 61 Erdem Çetinkaya), Beykan Şimşek, Umar

Goller: Dk. 21 Kamara, Dk. 88 Tidjani (Penaltıdan) (Menemenspor), Dk. 71 Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Stanojevic (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Umar, Dk. 61 Erdem Çetinkaya, Dk. 84 Beykan Şimşek (Ankaraspor), Dk. 52 Kamara, Dk. 58 Ömer Şahbaş, Dk. 59 Taşkın Çalış (Menemenspor)