Ertelenen genel kurul toplantıları hakkında yeni duyuru

Haber: Erdal Tanrıverdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı İçişleri Bakanlığı’nın almış olduğu kararlar doğrultusunda genel kurullar da ertelenmişti. Konu ile ilgili olarak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu resmi internet sitesinden bir duyuru yayınladı. Duyuruda “Bilindiği üzere ülkemizde yaşanan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarihli emri ile derneklerin genel kurul toplantıları ertelenmiş, 03.04.2020 tarihli yazı ile de 2019 yılına ilişkin beyannameler ve mevzuattan kaynaklı olarak verilmesi gereken diğer bildirimler 01.08.2020 tarihine kadar geçici olarak ötelenmişti. 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesinin (ç) bendinde "4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder" hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu hükümden de anlaşılacağı üzere, İçişleri Bakanlığınca yeni bir uzatma duyurusu yapılmadığı takdirde, derneklerin mücbir sebep (COVID-19 salgını) dolayısıyla İçişleri Bakanlığı emri ile ertelemiş oldukları genel kurul toplantılarını, ertelemenin sona ereceği 31.07.2020 tarihinden itibaren 30 gün içinde (01.08.2020-30.08.2020 tarihleri arasında) yapmaları, yine verilmesi ertelenmiş olan beyanname ve bildirimlerini aynı süre içerisinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. İçişleri Bakanlığınca süre sonunda yeni bir erteleme yapılması halinde, söz konusu yükümlülüklerin yeni erteleme süresini müteakip 30 gün içinde yerine getirilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.