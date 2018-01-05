Haber: Esra Öztürk

Geçtiğimiz hafta oynanırken ertelenme kararı alınan Bolu Belediyespor u – 19 - Kıbrıscıkspor U -19 maçı 15. Dakikadan itibaren tekrar oynandı. Mücadele Kıbrıscıkspor’un santra vuruşuyla başlandı. İlk dakikalarda iki takımda birbirine üstünlük sağlayamadı. 21. Dakikada Kıbrıscıkspor sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından şut şansı buldu. Şut az farkla üst direğin üzerinden auta çıktı. Ataklarını sürdüren Kıbrıscıkspor sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde önemli bir pozisyon yakalasa da değerlendiremedi. Bolu Belediyespor 39. Dakikada sağ kanattan geliştirdiği atak ile rakip kalede büyük bir tehlikeye yol açtı. Kıbrıscıkspor sol kanattan geliştirdiği atakta köşe vuruşu kazandı. Köşe vuruşunda ön direğe doğru açılan ortada Kıbrıscıksporda 11 Numaralı formayı giyen Oktay Güler yaptığı vuruş ile fileleri havalandırmayı başararak 44. Dakikada devre arasına Kıbrıscıkspor takımının önde girmesini sağladı. İkinci yarıya etkili başlayan taraf Kıbrıscıkspor oldu. Uzun süre rakibine pozisyon şansı tanımayan Kıbrıscıkspor maçı rakip sahada baskı kurarak sürdürdü. 58. Dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan frikik şansı bulan Kıbrıscıkspor direk kaleye vurdu. Kaleci son anda uzanarak topu kornere çelmeyi başardı. 78.dakikada Rakibinin baskısını kırmayı başarıp hızlıca atağa çıkan Bolu Belediyespor sağ kanattan açtığı ortaya yapılan kafa vuruşunun az farkla dışarıya çıkmasıyla beraberlik şansını değerlendiremedi. Hızla topu oyuna sokan Kıbrıscıkspor geliştirdiği Kontra atakta Kaptanİshak Akyıldızın 79.dakikada kaydettiği gol ile farkı 2 ye çıkartarak skoru 2-0’a getirdi. Normal sürenin tamamlanmasının ardından hakem 3 dakikalık kayıp zaman işaret etti. 90+3 de Bolu Belediyespor köşe vuruşu kullandı. Köşe vuruşunda karambolde kalan topu 11 Numaralı formayı taşıyan Berkay Tellioğlu filelerle buluşturarak farkı 1’e indirdi. Santra vuruşunun yapılmasına fırsat vermeden hakem maçın bittiğini işaret eden düdüğü çaldı. Maçı 2-1’lik skor ile Kıbrıscıkspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. bu galibiyetin ardından Kıbrıscıkspor takımı puanını 10’a çıkararak 3.sıradaki yerini korurken, Bolu Belediyespor ise 7 puanla 4.sırada kaldı.

Hakemler: Umut Kılıç(Baş Hakem), İlker Yavuz(1. Yardımcı Hakem), İlyas Benek(2. Yardımcı Hakem)

Kıbrıscıkspor İlk 11: ** Umutcan Şeremet, ** Onur Korkmaz, ** Enes Can Görgülü, ** Tunahan Özdemir, ** Ömer Konuk, ** Samet Güney, **Emre Çolak, ** İshak Akyıldız, ** Egemen Arslan, ** Oktay Güler, ** Mehmet Mancar

Bolu Belediyespor İlk 11: ** Musa Şabanoğlu, ** Eray Terzi, ** Melih Yüksel, ** A. Samet Müslüm, ** Murat Araz, ** Alper Acar, ** Burhan Demir, **Berkay Tellioğlu, **Omi Yavuz, ** Can Eser, ** Onur Gül

Goller: 44. DK Oktay Güler, 79. DK İshak Akyıldız(Kıbrıscıkspor), 90+3 Berkay Tellioğlu(Bolu Belediyespor)