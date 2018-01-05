banner133

banner101

05 Ocak 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ertelenen maçta kazanan Kıbrıscık

    Geçtiğimiz hafta oynanırken ertelenme kararı alınan U-19 Ligi Bolu Belediyespor ile Kıbrıscıkspor maçı tekrar oynandı. Kazanan 2-1’lik skor ile Kıbrıscıkspor oldu.

    05 Ocak 2018 Cuma 09:58
    Bu haber 84 kez okundu
    Ertelenen maçta kazanan Kıbrıscık

    Haber: Esra Öztürk

    Geçtiğimiz hafta oynanırken ertelenme kararı alınan Bolu Belediyespor u – 19 - Kıbrıscıkspor U -19 maçı 15. Dakikadan itibaren tekrar oynandı. Mücadele Kıbrıscıkspor’un santra vuruşuyla başlandı. İlk dakikalarda iki takımda birbirine üstünlük sağlayamadı. 21. Dakikada Kıbrıscıkspor sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından şut şansı buldu. Şut az farkla üst direğin üzerinden auta çıktı. Ataklarını sürdüren Kıbrıscıkspor sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde önemli bir pozisyon yakalasa da değerlendiremedi. Bolu Belediyespor 39. Dakikada sağ kanattan geliştirdiği atak ile rakip kalede büyük bir tehlikeye yol açtı. Kıbrıscıkspor sol kanattan geliştirdiği atakta köşe vuruşu kazandı. Köşe vuruşunda ön direğe doğru açılan ortada Kıbrıscıksporda 11 Numaralı formayı giyen Oktay Güler yaptığı vuruş ile fileleri havalandırmayı başararak 44. Dakikada devre arasına Kıbrıscıkspor takımının önde girmesini sağladı. İkinci yarıya etkili başlayan taraf Kıbrıscıkspor oldu. Uzun süre rakibine pozisyon şansı tanımayan Kıbrıscıkspor maçı rakip sahada baskı kurarak sürdürdü. 58. Dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan frikik şansı bulan Kıbrıscıkspor direk kaleye vurdu. Kaleci son anda uzanarak topu kornere çelmeyi başardı. 78.dakikada Rakibinin baskısını kırmayı başarıp hızlıca atağa çıkan Bolu Belediyespor sağ kanattan açtığı ortaya yapılan kafa vuruşunun az farkla dışarıya çıkmasıyla beraberlik şansını değerlendiremedi.  Hızla topu oyuna sokan Kıbrıscıkspor geliştirdiği Kontra atakta Kaptanİshak Akyıldızın 79.dakikada kaydettiği gol ile  farkı 2 ye çıkartarak skoru 2-0’a getirdi. Normal sürenin tamamlanmasının ardından hakem 3 dakikalık kayıp zaman işaret etti. 90+3 de Bolu Belediyespor köşe vuruşu kullandı. Köşe vuruşunda karambolde kalan topu 11 Numaralı formayı taşıyan Berkay Tellioğlu filelerle buluşturarak farkı 1’e indirdi. Santra vuruşunun yapılmasına fırsat vermeden hakem maçın bittiğini işaret eden düdüğü çaldı. Maçı 2-1’lik skor ile Kıbrıscıkspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. bu galibiyetin ardından Kıbrıscıkspor takımı puanını 10’a çıkararak 3.sıradaki yerini korurken, Bolu Belediyespor ise 7 puanla 4.sırada kaldı.

    Hakemler: Umut Kılıç(Baş Hakem),  İlker Yavuz(1. Yardımcı Hakem),  İlyas Benek(2. Yardımcı Hakem)

    Kıbrıscıkspor İlk 11: ** Umutcan Şeremet, **  Onur Korkmaz, ** Enes Can Görgülü, **  Tunahan Özdemir, ** Ömer Konuk, **  Samet Güney, **Emre Çolak, **  İshak Akyıldız, **  Egemen Arslan, ** Oktay Güler, **  Mehmet Mancar

    Bolu Belediyespor İlk 11: ** Musa Şabanoğlu, **  Eray Terzi, **  Melih Yüksel, **  A. Samet Müslüm, **  Murat Araz, **  Alper Acar, **  Burhan Demir, **Berkay Tellioğlu, **Omi Yavuz, **  Can Eser, **  Onur Gül

    Goller:  44. DK Oktay Güler, 79. DK İshak Akyıldız(Kıbrıscıkspor), 90+3 Berkay Tellioğlu(Bolu Belediyespor)

     

    Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Hafta, Oynanırken, Ertelenme, Kararı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Hayallerini Kastamonulular Gerçekleştiriyormuş…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FİKİR AYRILIKLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu EN ÇOK SİZ ÇALIŞMALISINIZ!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İhale out Proje in
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Şenol Mühürcüoğlu Özer Resim Sergisi
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yıllık Bilanço
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SİYASİ MEVTALAR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit 2018 de…
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - UPS BASKETBOL
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 2018 Yılına girerken
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİH / KÜLTÜR / DOĞA DERGİSİ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Köşemizden
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vali Yardımcısı M. Kemal Beyin Manifestosu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım ÖĞRETMENİN BAŞINI KESENLER BİR GRUP İRTİCACI DEĞİL, ŞEYHİN ÖRGÜTÜYDÜ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129