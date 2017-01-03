Haber: Erdal Tanrıverdi

Yemek sonrası yapılan toplantıda gençliğe hizmet eden bir Bakanlık bünyesinde yer alan iki kurumun 2016 yılında gençliğe yaptığı yatırımlar ve projeler ile 2017 yılında yapılması planlanan projeler konuşuldu.



İl Müdürü Şahin Ertem toplantıda Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerimize tesislerin imkânlarından her zaman faydalanabileceklerini ve gençliğe yapılacak her projede Kredi Yurtlar Kurumu ile ortak çalışacaklarını ifade ederek başta Bolu Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Şerafettin Çilkara’ya, Şube Müdürlerine ve Tüm Yurt Müdürlerine katılımları için teşekkür etti.