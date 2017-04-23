Haber: Aysun Beykoz

İl Müdürü Ertem’in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajı şöyle: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 97. Yıldönümüne ulaşmanın heyecanıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan aynı zamanda, gelecekte özgürlük ve bağımsızlığın bayrağını devralacak olan çocuklarımızın da bayramıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen bugünün, tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olması özelliği ile Güçlü Türkiye'nin teminatı olacak nesilleri bir araya getirmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak en büyük hedefimiz, milli egemenliğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırlayabilmek ve toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri Vatan ve Millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir. Milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, TBMM’nin açılışının 97. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yâd ediyorum.”