banner133

banner128

banner101

23 Nisan 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ertem’den bayram mesajı

    Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

    23 Nisan 2017 Pazar 10:24
    Bu haber 37 kez okundu
    Ertem’den bayram mesajı

    Haber: Aysun Beykoz

    İl Müdürü Ertem’in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajı şöyle: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 97. Yıldönümüne ulaşmanın heyecanıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan aynı zamanda, gelecekte özgürlük ve bağımsızlığın bayrağını devralacak olan çocuklarımızın da bayramıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen bugünün, tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olması özelliği ile Güçlü Türkiye'nin teminatı olacak nesilleri bir araya getirmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak en büyük hedefimiz, milli egemenliğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırlayabilmek ve toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri Vatan ve Millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir. Milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, TBMM’nin  açılışının 97. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yâd ediyorum.”

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Gençlik, Hizmetleri, Spor, İl

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alkışlar Vali Baruş’a
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Malatyalı “BİRİ”Hocayla Bolu’da da
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O ÇOCUK NİYE AĞLIYOR?
  • Suat Tosun Suat Tosun TAKLİDİN İYİSİ - BİYOTAKLİT
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY “Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Benliğime Döneceğim Güne
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR OTİZM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Referandum sonuçları üzerine
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129