Haber: Ceylan Beykoz

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için bir mesaj yayınladı. Ertem mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gerçek dostlar kromozom saymaz, çünkü downsendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır. Downsendromu, genetik düzensizliğin neticesinde kişinin 21’inci kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması ve bu durumun sonucu olarak ortaya çıkan genetik bir farklılıktır. Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak kabul edilen 21 Mart toplumumuzdaki duyarlılığın arttırılması ve downsendromlu bireylerin hayatları boyunca ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamlarını sürdürebilmesinin önemine dikkat çekmektedir. Toplumuzda Downsendromlu bireylerin bizim bir parçamız olduğunun bilinciyle hareket edilmelidir. Neşeli dostlarımızın kaliteli bir eğitim, ailelerinin verdiği gayret ve özverisiyle pek çok şeyin üstesinden gelebileceklerini biliyor, toplumla bir bütün haline gelebileceklerine inanıyorum.”