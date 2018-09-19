HABER:Esra Öztürk

Galatasaray Kadın Basketbol A Takımı yeni sezonuna hazırlık kampını yapmak için Bolu’yu tercih etti. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve şube müdürleri yeni sezon hazırlık kamplarını ilimizde yapan Galatasaray Kadın Basketbol A Takımına yeni sezonda başarılar dilemek için ziyaret etti.Ertem, Ziyaret sırasında yeni sezon hedefleri hakkında bilgi aldı. Yeni sezon hazırlıkları için Bolu’yu tercih eden Galatasaray Kadın Basketbol A Takımına teşekkür eden Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem “Kamp yapmak için ilimizi tercih ettiklerinden dolayı Galatasaray Kadın Basketbol A Takımına teşekkür ederiz, yeni sezonda başarılar dileriz. Takımlarımıza ve sporcularımıza ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz”