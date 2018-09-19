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19 Eylül 2018 Çarşamba
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    • Ertem’den Gaziler Günü mesajı

    Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem 19 Eylül Gaziler gününü kutladı.

    19 Eylül 2018 Çarşamba 12:29
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    Ertem’den Gaziler Günü mesajı

    HABER:Gönül Olutürk

    Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem 19 Eylül Gaziler gününü kutladı.  Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. “Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı kahraman gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak, Aziz milletimizin Atatürk’e şükran ve minneti 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül tarihi “Gaziler Günü” olarak kabul edilmiştir. Bu tarih, aynı zamanda gazi ve şehitlerimize duyduğumuz minnet ve saygının da açık bir göstergesidir.Vatanını canından aziz bilen, bağımsızlığımızın korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan bir milletin evlatları olarak, milletimizin, 15 Temmuz’daki darbe girişimini canları pahasına engellemesi, kendi iradesine sahip çıkması, gazi olma bilincinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu vatan, şehitlerin ve gazilerin bizlere emanetidir, gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerinin gururuna ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Gençlik, Hizmetleri, Spor, İl

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