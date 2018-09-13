HABER:Gönül Olutürk

2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’na katılacak Sporcuların Atletizm branşı 17 Milli sporcu ile Olimpiyat Hazırlık Kampı ilimizde yapılıyor. Bolu Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ile Şube Müdürleri Atletizm Milli Takım Kampına ziyarete gittiler. Ziyaret sırasında olimpiyat hazırlıklarının gidişatı hakkında bilgi aldılar. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampına ilimizde devam eden Atletizm Milli Takımımıza ve Olimpiyatlarda yarışacak tüm Milli Sporcularımıza Milli takım heyetine başarılar dileriz. Milli takımlarımızı ağırlamaktan gurur ve onur duymaktayız. Arjantin’in Buenos Aires kentinde 6-18 Ekim’de düzenlenecek 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’na katılacak Türkiye kafilesi belli oldu. 17 spor dalında 29’u kadın, 26’sı erkek olmak üzere toplam 55 sporcuyla katılacağımız Oyunlarda tenis, karate ve plaj hentbolunda ilk kez mücadele edeceğiz.