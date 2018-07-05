Haber: ESRA ÖZTÜRK

İsviçre/Arosa’da düzenlenecek olan 50. Nissen Cup yarışması hazırlanan Trampolin Cimnastik Milli Takımımız hazırlıklarını ilimizde sürdürüyorlar. İzmir, Konya, Mersin, Çankırı, Bolu ve Karabük illerinden 6 antrenör ve 18 sporcunun katıldığı kamp; 18 Haziran - 03 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak

İlimizde yapılan Trampolin Cimnastik Milli Takım Kampına İl Müdürümüz Ertem ve Şube Müdürlerimizde destek vermek için ziyarette hazır bulundular. Kamp ve yarışma hakkında bilgi alan müdürlerimiz antrenörlere ve sporcularımıza baklava ikramlarıyla ziyareti sonlandırdılar.