Haber: Semih BAYKAL

İl Genel Meclisinde devam eden bütçe görüşmelerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün bütçe talebi ile ilgili Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporlar değerlendirildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem geçen hafta, merkez ve köy okulları için gerekli olan mini futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yapımı için 880.200 Tl olmak üzere toplamda 1.940.200 TL bütçe talebinde bulunmuştu.

Ertem’in, merkez ve köy okulları için gerekli olan mini futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yapımı için istediği bütçenin dışında kurum için talep ettiği 1.060.000 TL’nin yerine Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu 100.000 TL verilmesini uygun gördü. Okullar için gerekli olan mini futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yapımı için gerekli ödeneğin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bütçesinden karşılanmasınınuygun olduğu belirtildi. Konu nihai kararın verilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.