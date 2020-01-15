Ertuğrul Boluspor'a transferini anlattı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

2017-18 sezonunda Fenerbahçe'den Boluspor'a 1 milyon euro transfer bedeliyle transfer olan ve gündem olan kaleci Ertuğrul Taşkıran, o günler hakkında ilk kez konuştu. Şu anda Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor'da forma giyen Ertuğrul Taşkıran, Radyospor'a yaptığı açıklamalarda önemli itiraflarda bulundu. Sözlerine Aykut Kocaman ile başlayan Ertuğrul, ''Şu anda takımımızda aile ortamı var. Kampımız güzel ve yorucu geçti. Aykut Hoca’ya ilgili benim yorum yapmama gerek yok. Hocamız tarzıyla ve tutumuyla kendini kabul ettirmiş bir isim.'' dedi ve sözlerine şöyle devam etti; ''Süper Lig’de zirvede ve dipte yer aldığınızda Anadolu takımları ile İstanbul takımları arasında fark yok. Fenerbahçe'de iyiyken çok güzeldi, fakat işlet kötü gidince baskı hissediyorduk, fark var diyemiyeceğim. Şu anda başarı ve başarısızlık var. Anadolu ve İstanbul kavramının olduğunu düşünmüyorum. Başarılı ve başarısız takım var.''

“Altyapı konusunda Altınordu örneği var. Öyle ya da böyle Altınordu’dan yetişen futbolcu kardeşlerim yurt dışına transfer oluyor. Ülke futbolunda anlık başarılar takımlara zarar da verebiliyor. Başarı devam etmediğinde o takımlardaki oyuncular yük olarak görülüyor ve bütçede küçülmeye gidiliyor. Bence Anadolu takımları için başarı; güzel bir tesis, altyapıdan oyunculara şans vermek ve ligde belli bir seviyede olabilmek.”

“Ülkemize son 10 yılda çok fazla yabancı kaleci geldi. Bunların içerisinde tutunanlar oldu. Lung, Boffin, Beto, Muslera gibi... Ligimize yabancı kalecilerin tutunabilmesi biraz zor. Biz farkında değiliz ama çok fazla kaleci gidip geliyor. Kaleci ve defans pozisyonunda oyuncu çıkarmaya başladık. Uğurcan, Onur'un arkasındayken bir anda takım teslim edildi ve kazanıldı. Bence burada en önemli etken güven.”

“Kaliteli ve faydalı yabancı futbolcu olursa kimse bir şey demez. Yabancı kuralının konuşuluyor olması ülkemizin yabancı çöplüğne dönmesi. Bunun sebebi de takımlarımızın yılda 2-3 yabancı oyuncuyu kullanmayıp ülkesine göndermesi. Bu ücretlerin tessileşmeye harcanması daha iyi ve faydalı olacaktır.”

“Milli takımımızın kalede hiçbir sıkıntısı yok. Oyuncu bazında seçim yapılırken milli takım yetkilileri çok zorlanacaklardır. Ülke olarak bu tarz turnuvalara gitmeyi alışkanlık haline getirebilirsek yurt dışına daha fazla oyuncu gidebilir. Bizim ligimizin izlenebilmesiyle ilgili sıkıntı var. Şu anda başarı yakalandı ve bu da genç oyuncular için örnek tescil etti. Bunun için yerli oyuncular çaba sarfetiyor. Genç oyuncular kendilerine yurt dışı hedefi koyuyor. Mert Günok ve Uğurcan, Avrupa'da oynayabilecek seviyede.”

“Merih'i Fenerbahçe’den tanıyorum. Merih’in atletik yapısı vardı, fiziği zayıftı ama hayal etti ve başardı. Fenerbahçe'den Portekiz 3. Ligi’ne gitti, sonrasında Alanyaspor süreci ve İtalya macerası bize bu süreç çok hızlı geliyor ama burada çok büyük emek var. Cenk Tosun'un Everton’dan Crystal Palace transferi bize normal geliyor, Cenk bugün Kayserispor'dan Gençlerbirliği'ne gitmiyor...''

''Bu süreç benim performasımı etkilemedi. Sonuçta o benim tercim değildi. O dönemin şartlarında bana yapmam gerekilen şey altyapısından yetiştiğim kulübün yöneticileri tarafından söylendi. Ben onu tercih olarak yapmadım, büyüklerimin bana söylediği bir görev olarak gördüm ve gerçekleştirdim.''

''Nasıl bir algı ve yankı uyandıracağını o an düşünmedim. Hoş bir şey mi? Değil... Ben de bu biçimde anılmak istemem. Ama bu muhabbet genelde sosyal medyada dönüyor. Benim futbol camiaisında güzel bir imajım var. Ben kulak asmadan çalışmalarıma devam ediyorum.''

''Benim için o süreç kolay olmadı. Şu anda güzel bir camianın içindeyim, çalışıyorum. Benim için o süreç geride kaldı. Bunu konuşmanın ne bana ne de herhangi birine faydası olmayacak.''