Haber: Semih BAYKAL



Milli maç nedeniyle lige verilen arada Boluspor’un Bursaspor ile yaptığı hazırlık karşılaşmasının ilk 11’inde uzun süre kaleci Ertuğrul da yer aldı. Fenerbahçe’den Boluspor’a gelen tecrübeli file bekçisinin performansı merak konusuydu. Lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirmek isteyen Boluspor’un Bursa’da oynadığı maçtan rakip takımın 4-5 net gol pozisyonunu kurtaran Ertuğrul Taşkıran Ankaragücü maçı öncesi adeta “Ben de varım” dedi. Ertuğrul yediği tek gol öncesi de müthiş bir kurtarış yapmıştı. Ertuğrul’un performansı teknik heyeti ve camiayı mutlu etti.