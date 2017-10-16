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16 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Ertuğrul’un suçu ne?

    TFF 1. Lig’in 8.haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 2-0 yenilen Boluspor, zirveye tırmanışa ara verirken, kaleci Ertuğrul Taşkıran ise tartışma konusu oldu.

    16 Ekim 2017 Pazartesi 15:40
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    Ertuğrul’un suçu ne?

    Haber: Gönül Olutürk

    Boluspor ile MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig’in 8.haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda mücadele etti. Onur Karabaş’ın yönettiği maçta Boluspor, istenen performansı sergileyemedi. MKE Ankaragücü oyuncusu Umut Nayir’in iki golüne engel olamayan Boluspor. maçtan 2-0’lık mağlubiyet ile ayrılarak 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 8 puanda kaldı. Alınan mağlubiyetin ardından Boluspor’un sezon başında Fenerbahçe’den 1 Milyon Euroya Melih Okutan ile birlikte transfer ettiği kaleci Ertuğrul Taşkıran, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz 7 haftada forma fırsatı verilmeyen ve ilk olarak geçen hafta Bursaspor ile yapılan hazırlık maçında forma giyen ve performansı ile umut veren Ertuğrul Taşkıran, ilk 11’de çıktığı ilk maçında yediği 2 gol ile taraftarlar ve futbolsever tarafından eleştirilirken, bazı taraftarlar ise Taşkıran’a sahip çıktı. Taraftarlar yaptıkları yorumlarda, “7 hafta boyunca forma şansı verilmeyen ve ligde tecrübe kazanamayan Ertuğrul, MKE Ankaragücü maçında defansın yaptığı kritik hatalar sebebiyle kalesinde iki gol gördü. Geçtiğimiz hafta Bursa’da hiçe sayılamayacak bir performans gösterdi kendisi. Siz 7 hafta forma vermeyip 8.hafta maça çıkarırsanız bir kaleciyi maç eksiği sebebiyle tabi ki istenileni veremez. Bu maçta hata Ertuğrul’un değil, defansındır. İlerleyen haftalarda Ertuğrul hatalarını telafi edip kalesini başarılı bir şekilde koruyacaktır diye umuyoruz” ifadelerini kullandılar.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig’in, 8.haftasında, Deplasmanda

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