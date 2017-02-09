Boluspor – Beşiktaş Türkiye Kupası maçı sonrası ve dünde Karabükspor – Beşiktaş Süper lig maçı öncesi takım halinde misafir ettiği Beşiktaş’ın sırrını anlatan Alemdar, “uzun yıllardır spor camiasında birçok kişi ve kulüp ile tanışıklığımız oluştu. Dostluklarımız pekişti. Beşiktaş hocası Şenol Güneş ile de böyle bir dostluğumuz var. Sağ olsun yolu bizim buralara düştüğü zaman bir çayımızı içmeden geçmez. Birde bu düzeyde takımlar yedikleri içtiklerine çok dikkat ederler ve kaliteli yemek çıkan yerleri tercih ederler. Geçen sefer restoranımızda yedikleri yemekten hem futbolcular hem de teknik heyet olarak son derece memnun kalmışlar. Takım diyetisyeni ve doktoru da mutfağımıza kadar girip kullandığımız malzemelere baktılar. Kalite hijyen ve sağlıklı ortamı gördükleri için bizi tercih etmeye devam ettiler. Beşiktaş’ın bizi dolayısıyla ilimizi sık sık ziyaretinde ki sır baki dostluklar kadar işinizi iyi doğru şekilde yapmanızdan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş takımının bir dahaki ziyaretinin ne zaman olacağını bilmediğini söyleyen Ervani Alemdar, “bu ziyaretler planlı değil. Sağ olsunlar gelip geçerken uğruyor ve bizi mutlu ediyorlar” dedi.