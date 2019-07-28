Erzinspor Bolusporluların Oldu

Kulüp Başkanı Önder Özbilen ile bir araya gelen teknik direktör Cüneyt Karakuş, Erzin ekibine imza attı. Başkan Özbilen, "Yeni sezon öncesi teknik direktör Cüneyt Karakuş ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı osun" dedi. Teknik Direktör Cüneyt Karakuş, kariyeri boyunca Boluspor, Şanlıurfaspor, Afyonspor, Bartınspor ile Bayrampaşaspor takımlarında da görev aldı.

Engin Aktürk, “Erzin’i Spor Kenti Yapacağız”

Konuyla ilgili olarak sitemize açıklama yapan kulübün sahiplerinden Engin Aktürk şöyle konuştu: “Kocaeli’deki iki iş adamı Ozan keser, İsmail Hakkı Buruş , Aydın Çetin ve ben Erzinspor’u dün yapmış olduğumuz protokol ile aldık. Aramızda görev dağılımı yapıp Cüneyt hocamız ile anlaştık. 45 bin nüfuslu Hatay'ın Erzin ilçesini bir futbol ve spor kenti haline getirmek istiyoruz. İlk etapta biraz zorlanacağımızı düşünüyorum ama Türkiye'de futbolcu yetiştirip satma modelini kendi tecrübelerimizle yoğurup örnek bir yapı olacağız. Erzin hem iklimi ,hem ulaşımı,hem de şehrin yapısı ile tam bir spor kenti olabilir, kış ayı iklim şartları ve rüzgar hızı ile Antalya'nın kamp şartlarından daha verimli çalışma olanağı sağlayan Erzin bundan sonraki dönemde saf,ve temiz yapısı ile ön plana çıkmak istiyor. Biz de bu konuda neler yapabiliriz bunun çalışması içindeyiz. Bizimle birlikte yola çıkan Erzin’in önde iş adamları ve bize bundan sonraki dönemde desteklerini sürdürecek olan tüm Erzin halkına teşekkür ediyoruz. İlk etapta mevcut sporcularımız ile görüşüp bir kaç değişiklik ile yolumuza devam edeceğiz. Futbol Şube Sorumluluğu üstlendiğim yapıya değer katmak için çalışmalarımıza başladık Türk sporuna Erzin’e ve bize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”