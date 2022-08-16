Erzurum'da gol sesi çıkmadı

Haber: Okay Özcan

Haftanın son maçında Erzurumspor FK, evinde İstanbul ekibi ile 0-0 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta Burak Pakkan düdük çaldı.

Geçen sezonu 5. sırada bitiren Erzurum ekibi ilk haftada evinde bir puan aldı, Pendikspor ise Spor Toto 1. Lig'deki ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşadı. İstanbul temsilcisinin uzun vadedeki hedefi, ilk kez çıktığı Spor Toto 1. Lig'de kalıcı olmak.

Maçtan dakikalar

2. dakikada BB Erzurumspor'da Eren'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Süleyman penaltı noktasına doğru ortaladı. Pendikspor savunması topu kornere gönderdi.

28. dakikada BB Erzurumspor'da Orhan, sağ kanattan aldığı pasla rakip kalenin sağ köşesine sert vurdu, top kalecide kaldı.

46. dakikada orta sahadan pas alan Shala topu rakip kalenin sağ köşesine gönderdi. Kaleci Burak son anda topu kornere çıkarttı.

50. dakikada Eren Tozlu'nun sağ kanattan attığı pasla buluşan Süleyman'ın sert vurduğu top kalecide kaldı.

64. dakikada Pendikspor'da Gökcan Kaya'nın sağ kanattan açtığı ortaya Regattın kafayı vurdu top az farkla üstten auta çıktı.

68. dakika da oyuna girer girmez topla buluşan Olanare, kaleye sert vuruş gönderdi. Kalecinin müdahalesiyle top taca çıktı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Anıl Usta

Erzurumspor FK: M. Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Süleyman, Sefa Akgün, Shala (Özgür Sert dk. 84 ?), Eren Tozlu, Kenro Rosheuvel (Olanare dk. 68), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Orhan Ovacıklı

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Ufuk, Eyüp, Hüseyin, Yakup Kırtay, Alperen Karaca, Güney Yılmaz, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Kappel (Görkem Bitin dk. 60), Muhammed Akarslan (Enes Keskin dk. 67), Karoly Regattin, Khaly Thiam, Nemanja Nikolics (Ali Han Tunçer dk. 60), Gökcan Kaya (Andras Ugrai dk. 77), Ferhat Öztorun (Erhan Kara dk. 77)

Yedekler: Emre Aydın, Berkay

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Sarı kart: Murat Akça (Pendikspor)