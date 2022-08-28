Erzurum'da puanlar paylaşıldı

Haber: Okay Özcan

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Samsunspor'da 90+10'uncu dakikada Hasan Kılıç'ın penaltısını Göktuğ Bakırbaş kurtardı. Müsabakada ev sahibi Erzurumspor'un gollerini Süleyman Koç ve penaltıdan Aaron Olanare kaydetti.

Konuk Samsunspor ise zorlu Erzurum deplasmanında Gaetan Laura ile 2 gol birden buldu.

Erzurum ekibinde 44 ve 90+7'de ikinci sarı kartlarını gören Herolind Shala ile Olanare kalan sürede takımlarını eksik bıraktılar. Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 3'e, Samsunspor ise 5'e yükseltti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sağ kanattan Orhan'ın ortasında ceza sahası içerinde Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.14. dakikada ceza sahası sol çaprazından Süleyman'ın kullandığı serbest vuruşta top köşeden ağlara gitti. 1-0

21. dakikada Erzurumspor FK ceza sahasında oluşan karambolde Laura'nın kafa vuruşunu kaleci Göktuğ çeldi.

25. dakikada Shala'nın köşe atışında ceza sahası içinde Butuhan'ın kafa vuruşunda kaleci Szumski son anda topu tokatladı.

41. dakikada Fofana'nın sol kanattan ortasında arka direkte Laura topu filelere gönderdi. 1-1

45+5. dakikada Celil'in ortasında arka direkte topla buluşan Mücahit'in pasında Laura topu ağlarla buluşturdu. 1-2

50. dakikada Eren Tozlu'nun ceza sahası içerinde düşürülmesi ile Erzurumspor FK penaltı kazandı.

52. dakikada beyaz noktanın başına geçen Olanare'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

90+6. dakikada ceza sahası içerisinde topun Olenera'nın eline çarpması sonu hakem penaltı notasını gösterdi.

90+10. dakikada penaltıda topun başına geçen Hasan'ın şutunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Emre Kargın, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

Erzurumsor FK: Göktuğ, Mustafa Akbaş, Cengizhan, Orhan Ovacıklı , Batuhan, Süleyman Koç (Rosheuvel dk. 64, Muhammed Furkan dk. 90+3 ?), Shala, Hasek (Sefa dk. 83 ?), Estrela, Eren Tozlu, Olanare

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Ufuk, Fırat, Özgür, Yakup, Hüseyin, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Samsunspor: Szumski, Alim, Zeki Yavru, Mücahit, Yusuf, Celil (Emre dk. 84 ?), Fofana (Douglas dk.77), Boldrin, Osman (Hasan dk. 84 ?), Harris (Novikovas dk. 67), Laura

Yedekler: Aykut, Soner, Muhammet Ali, Şener, Ahmet, Sarp

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Süleyman Koç (dk. 14), Olanare (dk. 52 pen.) (Erzurumspor FK), Laura (dk. 41 ve 45+5) (Samsunspor)

Kırmızı kartlar: Shala (dk. 43), Olanare (dk. 90+7) (Erzurumsor FK)

Sarı kartlar: Orhan Ovacıklı, Shala, Estrela, Göktuğ, Olanare (Erzurumsor FK), Zeki Yavru, Celil, Laura (Samsunspor)