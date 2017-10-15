Haber: Gönül OLUTÜRK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor – İstanbulspor arasında oynanan müsabakayı 10 binin üzerinde taraftar izledi. Stadyumdaki tadilat nedeniyle sezonun iç sahadaki ilk 3 maçını Elazığ ve Rize'de oynayan mavi-beyazlı ekip, turnikelerin tamamlanmasıyla ilk kez Erzurum'da İstanbulspor maçında taraftarının önüne çıktı. Erzurum'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada penaltı atışından Hamza Younes kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 9 yaptı. İstanbulspor ise 11 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'ncu dakikada Burhan Eşer sağdan hızla ilerledi, kale sahasına yaptığı ortaya Hamza Younes vuramadı.

29'ncu dakikada rakibine sert giren Menanja Kojıc sarı kart gördü. B.B.Erzurumspor teknik direktörü Osman Özköylü, Menanja Kojıc'a tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışmada hakem Yiğit Arslan, Menanja Kojıc'e sarı kart gösterdi, teknik direktörü de uyardı.

42'nci dakikada kullanılan korner atışında topa yarım vole vuran Yunus Emre meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Maçın ilk yarısı berabere sona erdi.

50'nci dakikada İstanbul A.Ş.'den Muhsin sağdan defansı hızla geçti, yaptığı ortaya kale sahasında kimse dokunamadı top taca çıktı.

55'ncü dakikada kazanılan penaltı atışını Hamza Younes ağlara gönderdi. 1-0.

62'nci dakikada Burhan Eşer, Ghislaın Acka'yı kaçırdı. Acka'nın yaptığı ortaya kafayı uzattı ama vuramadı ve takımını mutlak bir golden etti.

70'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan İstanbul A.Ş,'li Zafer'in sert şutu az farkla dışarı çıktı.

Maçın sonlarına doğru skoru etkileyecek gol olmayınca ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - İstanbulspor: 0

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Sezgin Çınar

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Trtovac, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Scuk, Burhan Eşer (Dk. 82 Abdulkadir Özdemir), Harba (Dk. 69 Mert Nobre), Murat Gürbüzerol (Dk. 76 Erhan Çelenk), Younes

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Ergün, Cajic, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Yunus Emre Yalçın (Dk. 67 Muhammed Demirci), Kojic (Dk. 75 İbrahim Yılmaz), Zafer Şensoy (Dk. 81 Bougouhi)

Gol: Dk. 55 Younes (penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Scuk, Dk. 27 Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Dk. 77 Mert Nobre, Dk. 90 Younes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 30 Kojic, Dk. 36 Yunus Emre Yalçın, Dk. 76 Cajic, Dk. 90 Muhsin Yıldırım, Dk. 90 Kubilay Aktaş (İstanbulspor)