Erzurum maçı hazırlıkları sürüyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Karaçayır’da bulunan Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Kırmızı-beyazlılar taktik ve şut ağırlıklı çalıştı.

İyi bir milli maç arası geçirdiklerini anlatan teknik direktör Erginer, "Oyuncularımın çalışmasından son derece memnunum. Zaten sezon başından beri antrenmanlarda çok iyi performans gösteriyorlar. İki eksik oyuncumuz var. Biri hasta, biri sakat. Onun dışında milli takımdan dönecek oyuncularla beraber yarından itibaren tam kadro çalışacağız." diye konuştu.

Boluspor ligin 12 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı13 puanla ligde 13. Sırada bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021, 15:37