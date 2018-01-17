Haber: Gönül Olutürk

TFF 1. Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor Antalya kampının ardından Pazar günü kendi evinde konuk edeceği MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde Erzurumspor Tesislerinde başladı.

Teknik Direktör Altıparmak, hedeflerinin sezon sonunda play-off'u yakalamak olduğunu belirterek, “Antalya’da çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Bu anlamda futbolcularım çok özveriyle çalıştılar. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hafta sonu oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı bizim için on derece önemli olacak. Daha çok gol üretmeye çalışan bir Erzurumspor olmamız gerekiyor. Şu anda fizik gücümüz çok çok iyi durumda. İnşallah İkinci yarının ilk 3 haftasın da MKE Ankaragücü, BalıkesirsporBaltok ve Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçlar, hedeflerimizi belirleyecektir. İyi bir takımız. Muhteşem bir taraftarımız var. Sezon sonunda play-off'a kalmayı hedefliyoruz. Hep beraber hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.