Haber: Semih Baykal
ErzurumKandilli de 08-09 Ocak 2 tarihlerinde yapılan Kayak Analig yarışmalarında sporcularımız büyük başarı elde ettiler. İki günün sonunda klasik stil yarışmalarında sporcular takım halinde 1 tane 1.lik, 2 tanede 2.lik elde ederek büyük başarı yakaladılar. Yarışmalarda Boluyu temsil eden sporcuların aldığı başarılar şu şekilde;
Yıldız Erkekler kategorisi
Salihcan Duman 2.
Çocuk Erkekler kategorisi
Abdullah Yılmaz 2.
Oğuzhan Ayyıldız 3.
Çocuk Bayanlar kategorisi
Özlem Ceren Dursun 1.
2. Gün serbest stil yarışmalarında
Yıldız Erkekler kategorisi
Salihcan Duman 2.
Çocuk Erkekler kategorisi
Oğuzhan Ayyıldız 1.
Abdullah Yılmaz 2.
Çocuk Bayanlar kategorisi
Özlem Ceren Dursun 1. oldular.
Takım Halinde
Yıldız Erkekler Türkiye 2. lik Kupası
Çocuk Erkekler Türkiye 1. lik Kupası
Çocuk Bayanlar Türkiye 2. lik Kupası kazandılar.
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