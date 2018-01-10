Haber: Semih Baykal

ErzurumKandilli de 08-09 Ocak 2 tarihlerinde yapılan Kayak Analig yarışmalarında sporcularımız büyük başarı elde ettiler. İki günün sonunda klasik stil yarışmalarında sporcular takım halinde 1 tane 1.lik, 2 tanede 2.lik elde ederek büyük başarı yakaladılar. Yarışmalarda Boluyu temsil eden sporcuların aldığı başarılar şu şekilde;

Yıldız Erkekler kategorisi

Salihcan Duman 2.

Çocuk Erkekler kategorisi

Abdullah Yılmaz 2.

Oğuzhan Ayyıldız 3.

Çocuk Bayanlar kategorisi

Özlem Ceren Dursun 1.

2. Gün serbest stil yarışmalarında

Yıldız Erkekler kategorisi

Salihcan Duman 2.

Çocuk Erkekler kategorisi

Oğuzhan Ayyıldız 1.

Abdullah Yılmaz 2.

Çocuk Bayanlar kategorisi

Özlem Ceren Dursun 1. oldular.

Takım Halinde

Yıldız Erkekler Türkiye 2. lik Kupası

Çocuk Erkekler Türkiye 1. lik Kupası

Çocuk Bayanlar Türkiye 2. lik Kupası kazandılar.