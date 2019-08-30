Erzurum’da Kritik Randevu

Haber: C.Kutay Aykan

Lige iyi başlayamayan 2 takımın mücadelesinde Boluspor ile Erzurumspor takımları milli maç arasına mutlu girmenin hesaplarını yapıyor. Maç için dün yola çıkan Boluspor’da zorlu maç öncesi kaleci Ozan Evrim’in ve Mutlu Güler’in sakatlığı sürüyor. Temsilcimizde cezalı oyuncunun olmaması ise teknik heyeti mutlu ediyor. BB Erzurumspor’da ise Aykut Demir sakatlığından dolayı Boluspor maçında görev alamayacak.

Boluspor Erzurum’a kaybetmiyor

Boluspor 24 Eylül 2017’de deplasmanda oynadığı Erzurumspor karşılaşmasından 2-0 galibiyetle ile ayrılmış, maçın gollerini Poepon ve İrfan kaydetmişti. Boluspor’un kazandığı maç Elazığ’da oynanmıştı. Boluspor 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında Bolu’da oynadığı rövanş karşılaşmasında Erzurumspor ile 1-1 berabere kalmış, Mert Nobre 1 golü takımı adına atarken, 1 golü de kendi kalesine atmıştı. Galibiyete hasret her iki takımda alacağı sonuçla ligde gidişatını belirleyecek. Erzurumspor da coşkulu taraftarı önünde mutlak galibiyeti hedefleyecek. Hakem Yasin Kol’un yöneteceği maç Bein Max 1’den naklen yayınlanacak.