Erzurum’da Önemli Başarı

Haber: C.Kutay Aykan

Antrenör Derviş Erdoğan’dan yaptığı açıklamada, “Bize katkılarını esirgemeyen Başta İl Müdürümüz Şerafettin Çilkara, Spor Şube Müdürümüz Ramazan Demir olmak üzere antrenörlerimiz İlhan Şimşek, Mehmet Efe, Zafer Akın’a katkılarından dolayı teşekkür ederim, madalya alan sporcularımızı tebrik eder,bütün sporcularımıza teşekkür ederiz” dedi.

Madalya alan sporcularımız şöyle:

60 Kilo Büyük Bayan Selcan Nur Mirici 1. Bolu

32 Kilo Yıldız Bayan İclal İrem Akça 1. (Gerede)

42kilo Yıldız Erkek Muhammet Mithat Yasul 3.(Mudurnu)

55 Kilo Büyük Seher Dumlupınar 3. ( Bolu)

60 Kilo Genç Bayan Ebru Arslan 2.(Mudurnu)

65 Kilo Yıldız Bayan Elif Sude Bayburtlu 3.(Bolu)

+69 Kilo Yıldız Erkek Furkan Mustafa Dinler 3. (Bolu)

86 Kilo Genç Erkek Berkcan Özcan 3. (Bolu)