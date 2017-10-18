Haber: Semih Baykal

Erzurumda oynanan mücadelede etkili olan taraf Boluspor U -19 takımıydı. Boluspor U – 19 takımı maçın ilk golünü buldu. Maçın 14. dakikasında Tevfik’in golü ile Boluspor 1 -0 öne geçti. Golün üzerinden 1 dakika geçmeden Erzurum takımı karşılık verdi. Maçın 15. Dakikasında BB. Erzurumspor oyuncusu Faruk attığı golle skoru 1-1 yaparak maçta eşitliği getirdi. Galibiyet golünü bulmak için baskılarını arttıran Boluspor U -19 takımı istediği fırsatı yakaladı. Maçın 39. Dakikasında Yusuf Efe takımının galibiyet golünü atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca maçı Boluspor U -19 takımı 2-1 kazandı. boluspor takımı puanını 7’ye çıkararak 13. Sıraya yükseldi. BB. Erzurumspor takımı ise 7 puanla 11.sırada kaldı

Stat: Kazım Karabekir Stadı 2 Nolu Sentetik Saha

Hakemler: Cihat Çelikdağ ( Hakem), Burak Kuzu ( 1. Yardımcı Hakem), Eren Serdar (2. Yardımcı Hakem), Mustafa Özdemir ( 4. Yardımcı Hakem)

Büyükşehir Belediye Erzurumpor U -19 takımı ilk 11: ** Onur Can, ** Atakan,** Furkan (74.dk.Bünyamin), ** Burak (61.dk.Süleyman), ** Rafet, ** Ferhat, ** Muhammed Furkan, ** Faruk, ** Ramazan, ** Serdar, ** Bayram (70.dk.Ahmet Fatih)

Boluspor U – 1 9 takımı ilk 11: ** Cengizhan, ** Kazım Taha, ** Tevfik Demirhan, ** Mert Can (67.dk.Ahmet Onur), ** Selim Vera, ** Hakan, ** Emir Kaan, ** Ömer Faruk, ** Yusuf Efe (83.dk.Batuhan), ** Alperen (80.dk.Suat), ** Furkan

Goller: 14.dk.Tevfik Demirhan, 39.dk.Yusuf Efe (Boluspor U -19 ), 15.dk.Faruk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor U - 19)

Sarı Kartlar: 14.dk.Tevfik Demirkan, 50.dk.Ömer Faruk, 78.dk.Hakan (Boluspor U -19), 72.dk.Furkan (BB Erzurumspor U -19)