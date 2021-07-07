Erzurumspor, 3 oyuncuyla anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Oltan Karakullukçu ile yola devam edeceklerini duyurdu. Mavi-beyazlı ekip ayrıca Aykut Demir ve Orhan Ovacıklı'yı da transfer etti.

Resmi açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oltan Karakullukçu ile yeniden anlaştık. Erzurumspor’umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. 29 yaşındaki oyuncu mavi-beyazlı formayla çıktığı 76 maçta 20 gol ve 3 asist kaydetti.

Orhan Ovacıklı, BB Erzurumspor’da

BB Erzurumspor son olarak Bandırmaspor’da forma giyen Orhan Ovacıklı’yı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan BB Erzurumspor son olarak Bandırmaspor’da forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Orhan Ovacıklı’yı kadrosuna kattı. Ovacıklı, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de Bandırmaspor formasıyla 24 maça çıkarken 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Aykut Demir yeniden BB Erzurumspor’da

BB Erzurumspor son olarak Boluspor’da forma giyen eski futbolcusu Aykut Demir’i transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan BB Erzurumspor’un ilk transferi eski futbolcusu stoper mevkiinde görev yapan 32 yaşındaki Aykut Demir oldu. 2019-2020 sezonunda Dadaşlarda forma giyen Demir’in kısa süre içerisinde BB Erzurumspor tarafından açıklanması bekleniyor.