Erzurumspor'a yurt dışından talip çıktı

Haber: Ceylan Beykoz

Hala transfer yasağı devam eden Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'a beklenmeyen bir talip çıktı. İddialara göre 12 ligde yatırımları bulunan City Football Group'un talip oldu.

City Football Group'un sahip olduğu takımlar hangisi?

ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F. Marinos, Uruguay'da Montevideo City Torque İspanya'da Girona , Çin'deSichuanJiuniu, Hindistan Mumbai City ve Belçika'da Lommel SK bünyesinde bulunduran City Football Group tüm dünyadan yatırımları ile biliniyor.