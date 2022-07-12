Erzurumspor'a yurt dışından talip çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a beklenmeyen bir talip çıktı. Gelen iddialara göre 1 Lig ekibini City Football Group satın almak istiyor.

Erzurumspor'a yurt dışından talip çıktı

Haber: Ceylan Beykoz

Hala transfer yasağı devam eden Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'a beklenmeyen bir talip çıktı. İddialara göre 12 ligde yatırımları bulunan City Football Group'un talip oldu.

City Football Group'un sahip olduğu takımlar hangisi?

ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F. Marinos, Uruguay'da Montevideo City Torque İspanya'da Girona , Çin'deSichuanJiuniu, Hindistan Mumbai City ve Belçika'da Lommel SK bünyesinde bulunduran City Football Group tüm dünyadan yatırımları ile biliniyor.

YORUM EKLE
Gönder

banner128