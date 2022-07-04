Erzurumspor'da yeni Başkan belli oldu

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yönetim kurulu üyelerinin oylarıyla yeni başkan Ahmet Dal oldu.

Erzurumspor'da yeni Başkan belli oldu

Haber: Okay Özcan

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni başkanın Ahmet Dal olduğunu duyurdu.

Erzurumspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Ömer Düzgün başkanlığında toplanan BB Erzurumspor Yönetim Kurulu toplantımızda başkanımız Ömer Düzgün'ün görevinden affı kabul edilmiş, yönetim kurulu üyelerimizin oylarıyla Asbaşkanımız Ahmet Dal kulübümüzün yeni başkanı olmuştur. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Ahmet Dal kimdir?

2014 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Erzurum Spor A.Ş.'nin kurucu genel müdürlüğünü yapmıştı. Ahmet Dal B.B. Erzurum Spor Yönetim Kurulu Üyeliği, Basın Sözcüsü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Asbaşkanlığı görevlerini sürdürüyordu.

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