Erzurumspor'dan üst üste 2. galibiyet

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kendi sahasında oynanan maçta Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yendi.

Erzurumspor'dan üst üste 2. galibiyet

Haber: C. Kutay Aykan

Erzurumspor, TFF 1.Lig'in 3. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk etti.

Mavi beyazlı ekip 84. dakikada Mustafa Akbaş'ın attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Üst üste 2. galibiyetini alan Erzurumspor puanını 6'ya çıkardı. Bu sezon ilk kez yenilen Bandırmaspor 6 puanda kaldı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Cihan Aydın, Cem Özbay, Özcan Sultanoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mucahit Albayrak, Estrela, Aykut Demir (Dk. 69 Eren Tozlu), Gökhan Alsan (Dk. 90 Gökhan Kardeş), Novikovas, Ahmet Canbaz (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Oltan Karakullukçu (Dk. 76 Özgür Sert)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Levent Ayçiçek, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Landel, Mulumba, Doğan Can Davas, Akabueze (Dk. 82 Arb Manaj), Burak Süleyman (Dk. 60 Gökay Güney), Keny

Gol: Dk. 84 Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Aykut Demir, Dk. 65 Novikovas, Dk. 86 Orhan Ovacıklı, Dk. 89 Mucahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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