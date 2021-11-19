Erzurumspor davasından vazgeçmiyor

Haber: Ceylan Beykoz

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüp tesislerinde yemekte buluşan mavi-beyazlı takımın yöneticileri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basın mensuplarının BB Erzurumspor'un Kasımpaşa Teknik Direktörü ile ilgili Tahkim Kurulu’na yaptığı başvuru ile ilgili süreci sorması üzerine BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal, şunları söyledi:

“Tahkim Kurulu da kamuoyu da suçun bu kadar net olduğunu biliyor. Ancak bu kararı veremedi. Bu cesaret istiyordu. Bir çok yapıyı etkileyecek bir karardı. Burada bitmedi. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne hem de Anayasaya Mahkemesi’ne başvuracağız. Takip ediyoruz. Karar hukuksuz. Başka bir kulüp olsaydı bu kararı vermişlerdi. Liglerin tesciline itiraz ettik. Kabul edilmedi. Kasımpaşa hemen teknik direktörlük görevini yürüten Şenol Hoca’nın kulüple ilişiğini kesti. Bu Erzurumspor'un haklılığını ortaya koydu. İki yol var. Önce Anayasa Mahkemesi sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. O günkü şartlarda geriye dönük zararı neyse karşılanması gerekir. Erzurumspor kararı Türk futbol tarihine geçecek bir karar. Süreci tamamladıktan sonra gerekli başvuruları yapacağız.”

Erzurumlu televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Hull City’yi satın aldığını hatırlatan Başkan Düzgün, “Biz de inşallah Acun Bey’le iletişim halindeyiz. 2022 yaz kampına davet ettik. Burada bir hazırlık maçı için de planlama yapıyoruz” dedi.