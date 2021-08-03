Erzurumspor, Emircan'la anlaştı

Haber: Okay Özcan

TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor transferde atağa geçti ve teknik direktör Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda çalışmalara hız verdi. Erzurumspor, Alanyaspor'da forma giyen kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ın transferi için hem futbolcu ile hem de kulübü ile anlaşma sağladı. Emircan Altıntaş'ın birkaç içinde Erzurumspor'un kampına dâhil olması bekleniyor.

Sözeri ile Ümraniye'de çıkış yakaladı

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor'da teknik direktör Erkan Sözeri ile çalışmış ve o dönemki çıkışıyla Alanyaspor'a transfer olmuştu.