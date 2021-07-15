Erzurumspor’da transfer sürüyor

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Alsan ve Celal Hanalp'ı kadrosuna kattı. Son olarak Samsunspor forması giyen Gökhan Alsan, geçen sezon çıktığı 22 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti.

Geçtiğimiz sezon 1922 Konyaspor forması giyen 25 yaşındaki sağ bek oyuncu Celal Hanalp ise, yeşil-beyazlı takım ile çıktığı 29 maçta 4 gol ve 1 asist ile oynadı.

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Bilindiği üzere mavi-beyazlı takım, geçtiğimiz günlerde Aaron Samuel Olanare, Ahmet Canbaz, Mustafa Akbaş, Jakup Szumski, Orhan Ovacıklı ve Aykut Demir ile sözleşme imzaladığını duyurmuştu.