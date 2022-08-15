ES Elazığspor'da Erzurum kampı sona erdi

Haber: Erdal Tanrıverdi

4 Ağustos'ta 2. etap Kamp çalışmalarına Erzurum'da başlayan ES Elazığspor, 15 Ağustos itibariyle kampı sonlandırdı ve izne çıktı. Erzurum kampı süresince günde çift antrenmanlarla yeni sezona hazırlanan bordo-beyazlılar, toplamda 3 hazırlık maçı oynadı. Hazırlık maçlarında Artvin Hopaspor'u 3-0, Erbaaspor'u 2-1 yenen Entegre Solar Elazığspor, son maçında ise K. Karaköprü Belediyespor'a 3-1 yenildi. 15 Ağustos Pazartesi günü itibariyle kampı sonlandıran Bordo-Beyazlı ekip, bir günlük iznin ardından 17 Ağustos Çarşamba günü Elazığ'da toplanıp TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk haftasında evinde oynayacağı 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıklarına başlayacak.