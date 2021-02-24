Es-Es 377 gün sonra kazandı

Haber: G. Deniz Bakır

Aldığı sonuçlarla taraftarını ve camiasını üzen siyah-kırmızılı takım, 22. haftada Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırladı.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanan maçtan Eskişehirspor, 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren goller 7. dakikada İbrahim Halil Öner ve 50. dakikada penaltıdan Bedirhan Altunbaş'tan geldi. Bandırmaspor'un tek sayısını ise Mickael Franck Pote kaydetti.

Eskişehirspor, bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti. Konuk Bandırmaspor ise haftayı 30 puanla kapattı.

Hasret 377 gün sonra son buldu

TFF 1. Lig'de bir yılı aşkın süredir galibiyet sevinci yaşayamayan Es-Es, böylece bu özlemini dindirdi. Son galibiyetini 8 Şubat 2020 günü, Altınordu karşısında 3-0'lık skorla alan kırmızı-siyahlılar, tam 377 gün sonra, 34 lig maçının ardından üç puanla tanıştı.

Ligin son sırasında bulunan Eskişehirspor 23. hafta maçında, 24 Şubat Çarşamba günü Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

Stat: Eskişehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak Cansız

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Emir Yıldız, Bedirhan Altunbaş, Tolga Yakut, Mehmet Özcan, Buğra Çağlıyan (Dk. 79 Alimi), İbrahim Halil Öner (Dk. 76 Sholaja), Onur Arı (Dk. 64 Furgan Polat)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Halilovic (Dk. 68 Rahmi Anıl Başaran), Pote, Serna, Onur Akbay, İshak Çakmak (Dk. 49 Abdurrahim Dursun), Selçuk Alibaz (Dk. 57 Doğan Can Davas), Del Valle (Dk. 75 Mehmet Yiğit), Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Torje (Dk. 57 Landel)

Goller: Dk. 7 İbrahim Halil Öner, Dk. 50 Bedirhan Altunbaş (Penaltıdan) (Eskişehirspor), Dk. 31 Pote (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Mevlüt Çelik, Dk. 69 Sezgin Coşkun (Eskişehirspor), Dk. 90+6 Mehmet Yiğit (Royal Hastanesi Bandırmaspor)