Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig mücadelesinde Mersin İdmanyurdu ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Mersin Arena’da oynanan mücadelede gol perdesi, 38. dakikada Hasan Hüseyin Acar’ın golüyle açıldı. İlk yarı Eskişehirspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Es-Es’te 48. dakikada Bruno Mezenga, farkı 2 yaptı. 55. dakikada bir kez daha sahne alan Hasan Hüseyin Acar, durumu 3-0’a getirdi. 90 dakikanın skorunu, 77. dakikada attığı golle Bruno Mezenga belirledi. Eskişehirspor, TFF 1. Lig 30. hafta mücadelesinde Mersin İdmanyurdu’nu deplasmanda 4-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.