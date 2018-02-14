Spor Toto 1'inci Lig'de Eskişehirspor kendi sahasında Akın Çorap Giresunspor'u ile karşılaştı. Maç boyunca rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen Eskişehirspor 25’nci dakikada Dorukhan’ın kafa golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Eskişehirspor 64’de Ofoedu ile skoru 2-0 yaptı. Bu golden 9 dakika sonra Eskişeihrspor Kaan ile skoru 3-0’a getirdi. Rakip takım Akın Çorap Giresunspor ise 86’ncı dakika Lopez ile buluğu golle farkı 2’ye indirdi 3-1. Ancak bu gol yeterli olmadı ve Eskişehirspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Gökmen Olgaç (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx)- Dorukhan (xxx), Kaan (xxx), Semih Güler (xxx), Akaminko (xx)(Dk.62 Aykut xx), Hasan Hüseyin Acar (xxx), Bedirhan (xxx), Hürriyet (xxx), Ofoedu (xxx)(Dk.84 Andaç), Semih Şentürk (xxx)(Dk.70 Hasan Ayaroğlu xx), Bruno (xxx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (xx)- Caner (xx), Onur (xx)(Dk.75 Sinan xx), Abdülkerim (xx), Çağlar (xx), Nascimento (xx), Dimitriadis (xx), Recep (xx)(Dk.46 Muhammet xx), Jones Silva Lopes (xx), Diabang (xx), Mustafa Batuhan (xx)(Dk.46 Nascentes xx)

GOLLER: Dk.25 Dorukhan, Dk.64 Ofoedu, Dk.75 Kaan (Eskişehirspor). Dk.86 Jones Silva Lopes (Akın Çorap Giresunspor)

SARI KARTLAR: Ofoedu, Semih Şentürk, Bruno (Eskişehirspor). Ahmet, Diabang (Akın Çorap Giresunspor)

Maçtan dakikalar

25'inci dakikada Ofoedu'nun ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Dorukhan kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. Bu golün ardından Eskişehirsporlu futbolcular asker selamı verdi.

64'üncü dakikada Onur'un geri pasında topu kapan Ofoedu takımın ikinci golünü kaydetti: 2-0

75'inci dakikada Kaan sol çaprazdan ceza alına girdi vuruşunda top kalecinin yanından ağlarla kucaklaştı: 3-0.

86'ncı dakikada gelişen Akın Çorap Giresunspor atağında Jones Silva Lopes kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 3-1.

Maç, Eskişehirspor'un 3-1 galibiyeti ile bitti.