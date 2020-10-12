Es-Es'te İlhan Var dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü İlhan Var oldu.

Es-Es'te İlhan Var dönemi

Haber: Ceylan Beykoz

Eskişehirspor'da teknik direktör belli oldu. Siyah-kırmızılılarda Mustafa Özer'in ardından teknik direktörlük görevine İlhan Var getirildi. Var ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzde teknik direktörlük görevine bugün itibariyle İlhan Var getirildi. Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören, Başkan Vekilimiz Fatih Sezer, Başkan Yardımcımız Fatih Baturaygil ve Yönetim Kurulumuz ile bir araya gelen Var ile yapılan görüşmede 2 senelik anlaşma sağlandı. Teknik Direktörümüzün yardımcılıklarını Fahrettin Sayhan, Hasan Özdemir, Mustafa Sert, Hasan Tuncel, kaleci antrenörlüğünü ise Atalay Kazancı yapacak.”

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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