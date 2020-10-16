Es-Es'te koronavirüs vakası!

Haber: Ceylan Beykoz
Futbol kulüplerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor son yapılan testler sonucu bir futbolcusunda koronavirüse rastlanıldığını açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Takımımız ve teknik kadromuzun Gürlife Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Covid-19 testleri sonucu takımımızdan bir oyuncunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncumuzun evinde izolasyona alındığını kamuoyuna bildiririz."
Es-Es hangi futbolcunun testinin pozitif çıktığını ise paylaşmadı.