Es-Es'te koronavirüs vakası!

Haber: Ceylan Beykoz

Futbol kulüplerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor son yapılan testler sonucu bir futbolcusunda koronavirüse rastlanıldığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Takımımız ve teknik kadromuzun Gürlife Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Covid-19 testleri sonucu takımımızdan bir oyuncunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncumuzun evinde izolasyona alındığını kamuoyuna bildiririz."

Es-Es hangi futbolcunun testinin pozitif çıktığını ise paylaşmadı.